Max, Sam en meer tieners blijven graag een uurtje extra op school voor les over het koloniaal verleden

EINDHOVEN - De stichting In Mijn Buurt brengt scholieren in contact met ouderen. Om onderling begrip te kweken en vooroordelen te doorbreken. De afgelopen jaren kwamen oorlogservaringen aan bod. Nu het koloniaal verleden.

Vijftien leerlingen komen donderdagmiddag om drie uur bij elkaar in lokaal 005 van het Augustinianum. Ze doen bij de naschoolse Aug Academy mee met het project Koloniale Sporen in Mijn Buurt.

Na een paar inleidende geschiedenislessen over het koloniale verleden van Nederland, leren ze hoe ze een interview kunnen houden en de antwoorden kunnen verwerken in een presentatie. Daarna gaan ze met drie of vier op bezoek bij ouderen die willen vertellen over wat zij van dat verleden hebben meegekregen.

In Mijn Buurt begon acht jaar geleden in Amsterdam en is inmiddels in verschillende regio’s actief. Ingrid van Zummeren coördineert de activiteiten in Eindhoven. In een inleiding vertelt ze de leerlingen dat haar moeder geboren is in het toenmalig Nederlands-Indië.

Kinderen vonden het stinken bij haar thuis

Zelf groeide ze op in Bergeijk, waar kinderen uit de buurt het bij haar thuis vonden stinken, omdat moeder graag trassi gebruikte bij het koken.

Dan is het woord aan historicus Lara Nuberg, die zelf Indisch bloed heeft. Ze vraagt de leerlingen of ze in het huidige Nederland nog sporen van kolonialisme herkennen. De gouden koets, weet iemand. Nuberg toont een aantal foto’s op het digibord van oosterse gerechten, het kasteel in Helmond waar 400 jaar geleden tot slaaf gemaakten moesten werken en de muur in de Tongelresestraat als restant van de sigarenfabriek Karel 1 van Henri van Abbe. Ja, de man die moderne kunst verzamelde en zijn naam gaf aan het museum. De tabak voor zijn sigaren kwam uit de koloniën.

Quote Toen Jan Pieters­zoon Coen merkte dat de inwoners ook zakendeden met de Engelsen, liet hij er vijftien­dui­zend uitmoorden Lara Nuberg

Nuberg vertelt het verhaal over de Banda eilanden. ,,Half zo groot als Texel, maar de enige plaats op de wereld waar de muskaatnoot groeide. Jan Pieterszoon Coen, de gouverneur-generaal bij de Verenigde Oostindische Compagnie, wilde het monopolie van de grondstof voor de zeer gewilde specerij. Toen hij merkte dat de inwoners ook zakendeden met de Engelsen, liet hij er vijftienduizend uitmoorden. Om de oogst te claimen liet hij tot slaaf gemaakten van elders overkomen.” Het is even stil in de klas.

Enkele reis hierheen

Ze vertelt verder, over de jonge ingenieur Soekarno, die vóór WO II al pleitte voor onafhankelijkheid. Over de Japanse bezetting tussen 1942 en 1945, die vier miljoen mensen het leven kostte. En over het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, dat daarna tweehonderdduizend jonge mannen inzette voor een hard optreden tegen Soekarno’s vrijheidsstrijders.

Uiteindelijk kwam er toch een zelfstandig Indonesië en kozen veel Indische mensen voor een Nederlands paspoort én een enkele reis hierheen.

Quote Ik herkende de foto’s van de gebouwen wel, maar wist niet dat ze iets met de koloniën te maken hebben Sam de Ruijter

Na de les vertelt Max van Tilborg (15) waarom hij na schooltijd nog in de klas zit. ,,Ik vind het belangrijk om hier over te leren. Omdat dit nooit meer mag gebeuren.” Sam de Ruijter (14): ,,Het was een interessante les. Ik herkende de foto’s van de gebouwen wel, maar wist niet dat ze iets met de koloniën te maken hebben.”

Volgende week vertelt Silvan Vasilda over zijn wortels met Suriname.

Van Zummeren is nog op zoek naar ouderen die met de leerlingen in gesprek willen. Met name mensen die een binding hebben met Suriname of de voormalige Nederlandse Antillen. Ze kunnen haar bellen: 06-29010588. Ook zoekt ze nog fondsen om de kosten voor het project te dekken.

Presentatie op 28 maart

28 maart volgt er op het Augustinianum in het bijzijn van de ouderen een presentatie van het project door de leerlingen.