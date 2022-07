Max speurt naar bom in biebboek, maar de leeuw is veel leuker...

UPDATE Philips loopt averij op door Chinese lockdowns; concern pessimisti­scher over 2022

EINDHOVEN - Het eerste halfjaar van Philips is beroerd verlopen en daardoor is het bedrijf somberder over 2022. Over de slaapapneu-kwestie praat het concern met Justitie in de VS over een mogelijke schikking. En dat draait waarschijnlijk uit op een boete.

25 juli