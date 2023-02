Medewerker tabakszaak bedreigd met wapen bij tweede overval in ruim jaar tijd: ‘Het is weer zover’

indebuurt.nl Feesttent Bavaria Bierhal staat op het Stadhuis­plein met carnaval: dit is er te doen

Hossen met z’n allen! Nog even en dan is het carnaval in Lampegat. Op verschillende plekken in Eindhoven vier je feest, bijvoorbeeld bij de Bavaria Bierhal op het Stadhuisplein. Zo ziet het programma er per dag uit.