Media ukkie dagen in de bibliotheek: ‘Balanceren tussen bewegen en media bij jonge kinderen’

EINDHOVEN - Kinderen tussen de 0 en 6 jaar oud kijken steeds langer op schermpjes. Gemiddeld zelfs 100 minuten per dag. Tijdens de Media Ukkie Dagen wordt daar in de bieb in Eindhoven aandacht aan besteed.

De Media Ukkie Dagen zijn een initiatief van Netwerk Mediawijsheid. Uit onderzoek blijkt dat een op de vier ouders met een baby van 0 tot 1 jaar aangeeft dat hun kind minstens twee uur per dag naar een scherm kijkt. Naar mate het kind ouder wordt stijgt het aantal uren per dag. De Wereldgezondheidsorganisatie geeft aan dat kinderen tot 2 jaar helemaal geen schermtijd moeten hebben en kinderen tussen 2 en 5 jaar hooguit 1 uur per dag. Mediagebruik betekent vooral stilzitten en niet bewegen. Dat leidt tot fors meer overgewicht onder kinderen.

Balans bewegen en kijken

Mediacoach van de bibliotheek Eindhoven, Irma Meulendijk erkent dat de cijfers niet optimistisch zijn. Meulendijk: „De balans vinden in wat je kind kijkt en beweegt, is lastig voor ouders. Kinderen van nu groeien op met de digitale wereld om hen heen. Ouders weten vaak niet eens wat kinderen kijken of zijn zelf niet mediawijs genoeg.”

Quote Je kunt denken waarom we bij een kleurplaat de iPad betrekken, maar we vinden het belangrijk om schermge­bruik op de juiste manier te benaderen Martijn Koonings , Mediacoach

Rian is samen met dochter Sare (8) naar de bibliotheek gekomen. Sare kleurt een kleurplaat in die met behulp van een app tot ‘leven wordt gewekt’. Sare: „Kijk nou, dit is toch superleuk. Het konijntje beweegt!” Mediacoach Martijn Koonings helpt Sare met de iPad. Koonings: „Eigenlijk hoef ik niet te helpen, kinderen kunnen heel goed met een iPad overweg. Je kunt natuurlijk denken waarom we bij een kleurplaat toch weer de iPad betrekken, maar we vinden het juist belangrijk dat je schermgebruik op een juiste manier benadert, verbieden heeft geen zin. Het gaat om die o zo belangrijke balans.”

Timer

Op de vraag hoe het staat met het mediagebruik van Sare heeft moeder Rian een goeie tip. Rian: „We werken met een timer. Sare mag net als haar broer en zus 30 minuten per dag op de iPad. Dat hou ik echt bij en ik waarschuw ook op tijd zodat ze een spelletje kunnen afmaken, anders beginnen ze natuurlijk weer aan een nieuwe, lacht ze, zo slim zijn ze wel.”

Batuhan (5) en zus Miray (7) zijn met hun papa Mehmet ook druk aan het kleuren. Miray: „Ik speel samen met mijn broertje Roblox, maar we mogen hooguit een uur per dag spelen. Trouwens, ik speel toch liever buiten, de hele tijd stilzitten is helemaal niet leuk.” Mehmet: „Ik mag wel zeggen dat we geluk hebben. Ze vinden de iPad leuk, maar andere dingen toch nog leuker. Soms kijken ze wel eens op YouTube naar filmpjes, maar dan zorg ik ervoor dat ik meekijk.”

De Media Ukkie Dagen duren nog tot 31 maart in de bibliotheek.

Volledig scherm Tijdens de Media Ukkie Dagen wordt benadrukt dat het belangrijk is een balans te vinden tussen op een scherm kijken en bewegen © Doris van Gool / DCI media