Meer dan een kwart van Brabantse boeren overweegt te stoppen: ‘Waarom zo weinig waardering voor wat we doen?’

Bouw parkeerga­ra­ge P5 bij Eindhoven Airport kan zonder nieuw stikstofon­der­zoek

DEN HAAG/EINDHOVEN – Het is niet nodig om voor de bouw van parkeergarage P5 bij Eindhoven Airport nog een uitgebreid stikstofonderzoek te doen naar alle verkeersbewegingen, inclusief het vliegverkeer. De Raad van State heeft dat woensdag bepaald in een rechtszaak die was aangespannen door de Brabantse Milieufederatie (BMF).

8 juni