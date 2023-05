‘Meer Eindhovenaren moeten aanspraak kunnen maken op regelingen voor minima’

MET VIDEO Aanhouding na zeer grote brand in kringloop­win­kel in Best; flinke rookschade bij buurbedrij­ven

BEST - Omvangrijke schade door een zeer grote brand in een bedrijvencomplex in Best. De brand begon bij een kringloopwinkel maar ook veel andere bedrijven in het pand hebben flinke rookschade. Eén persoon is aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid.