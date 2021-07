Meerdere mensen overleden door zelfdoding-middel, Eindhovenaar (28) opgepakt

Annemijn (11) uit Nuenen schittert in musical The Sound of Music: ‘Ik kan wel janken van geluk’

17 juli NUENEN - Ze is pas 11 jaar oud, maar in de musicalwereld al een routinier. Vrijdag schittert Annemijn van 't Hullenaar voor de eerste keer in het Scheveningse Circustheater als Louisa, het derde kind van kapitein Von Trapp in de musical ‘The Sound of Music’. ,,Ik heb een eigen stoel achter het toneel.”