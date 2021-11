Meerdere vluchten niet vertrokken van Eindhoven Airport door dichte mist, een vlucht geannuleerd

Fonkelnieu­we fietsbrug over Spotters­weg in Eindhoven klaar: 'Hier kunnen we trots op zijn'

EINDHOVEN - Nog voordat de fonkelnieuwe fietsbrug over de eveneens vernieuwde Spottersweg is geopend, rijden maandagmiddag de eerste gebruikers er al overheen. Even later gevolgd door de wethouders van Eindhoven en Oirschot die het lintje komen doorknippen. ‘Hier kunnen we trots op zijn.’

2 november