Meerdere vluchten niet vertrokken van Eindhoven Airport door dichte mist, mogelijk annuleringen

Actrice maakt film over psychose van haar broer: ‘Dit kan iedereen overkomen’

EINDHOVEN - Hoe ga je om met een broer die in een psychose terecht komt? Actrice Lisanne Sweere (27) beleefde het in Eindhoven van dichtbij en maakte er de aangrijpende korte film ‘Broer’ over. In Lab-1 is komend weekend de Nederlandse première.

3 november