Meeste reizigers op Eindhoven Airport komen uit 'oranje' landen

Passagiers uit oranje gebieden landen op Eindhoven Airport, maar komst teststraat is onzeker

28 augustus EINDHOVEN - Het is nog onzeker of op Eindhoven Airport wel een teststraat komt voor reizigers uit risicogebieden die op de luchthaven landen. Het ministerie van Volksgezondheid wil eerst weten of het testen op Schiphol eigenlijk wel nut heeft. Volgens de GGD Brabant-Zuidoost wekt een teststraat ‘schijnveiligheid’. Vooralsnog worden dan ook enkel verkennende gesprekken gevoerd over een mogelijk testcentrum op de Eindhovense luchthaven.