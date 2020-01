Meesterinbreker (57) die mogelijk driehonderd keer toesloeg krijgt acht jaar cel

Het OM eiste tien jaar tegen de in Poppel wonende Eindhovenaar. Ze voerde inbraken aan, gepleegd in Duiven, Uden, Helmond en Empel, Oirschot, Deurne, Asten en Zeeland. Maar ze ziet er driehonderd die volgens hetzelfde ‘recept’ waren gepleegd. Ook opvallend: toen Johan B. ziek was, werd er niet gekraakt en ook sinds hij in voorarrest zat, gebeurde het niet meer.

Eerste doelwit: fiets

De man had een vaste, goed doordachte manier van werken. De politie let altijd op mensen die in de nacht rondrijden, ook op jongeren met dure auto’s. Hij opereerde dus aan het begin van de avond en liet zich rijden door een 66-jarige vriendin, in een piepkleine Kia Picanto.



Ingeslagen ruiten vallen snel op, maar niet als je eerst naar de eerste etage klimt. Hij werkte per avond een wijk of dorp af en stal daarom bij zijn eerste doelwit ook meteen een fiets. ,,Je moet binnen drie minuten twee kilometer verder zijn”, zei hij.



Ook verkleedde hij zich een paar keer op een avond, zodat niet overal een man in een rode trui liep. Die kleren werden dezelfde nacht keurig gewassen door de chauffeuse, zodat er geen sporen op achterbleven.