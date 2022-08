Megaclaim als donkere wolk boven DAF; schikking lijkt kwestie van tijd

Snelheids­dui­vel Bergwijn na drie jaar nog steeds niet beboet voor met 150 kilometer per uur scheuren op de Boschdijk

EINDHOVEN - Nog steeds is onzeker wat (inmiddels Ajax-speler) Steven Bergwijn te wachten staat, nadat hij in 2019 diep in de nacht met bijna 150 kilometer per uur over de Boschdijk scheurde. Zijn zaak zou woensdag voorkomen, maar die is opnieuw uitgesteld.

10 augustus