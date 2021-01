Megaclaims dreigen voor daders rellen, OM legt al beslag op eerste bankrekeningen verdachten

INGEZONDEN OPINIE Relschop­per gebruikt schending grondrecht als excuus maar corona-maatrege­len beschermen ook grondrech­ten

27 januari EINDHOVEN - Op de achtergrond van de rellen in Eindhoven wordt selectief geshopt in ons grondrechten arsenaal. Wanneer we dit soort zaken blijven beschouwen als inbreuk op grondrecht versus coronamaatregel zal de situatie er niet beter op worden.