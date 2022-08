Megagroot beeld Gerard Philips vindt waarschijnlijk tijdelijk een plekje op Strijp-T in Eindhoven

Of dat ook echt kan, blijkt pas in september, zegt woordvoerder Tommie Dijstelbloem van Philips. ,,Kunstenaar Andreas Hetfeld is hard aan het werk om het kunstwerk af te krijgen. In september wordt duidelijk of de datum van 9 oktober haalbaar is voor hem. Dat is wel het streven want het is een mooie datum gezien het belang van de geboortedag van Gerard Philips.”