Meierijse Vereniging viert jubileum en onthult 50 jaar oud beeld voor de tweede keer

EINDHOVEN - De club heeft er even wat langer op moeten wachten, maar zondag was het dan toch zover en kon zij de vlag uitsteken. Met acht maanden coronavertraging werd in het Stadswandelpark in Eindhoven het 125-jarig bestaan van de Meierijse Vereniging gevierd; de oudste ondernemersvereniging in de stad.

Hoogtepunt van de feestelijkheden was de onthulling achter het Stadspaviljoen van een kunstwerk dat 50 jaar geleden -opmerkelijk genoeg- ook al eens onthuld werd.

Cadeau bij 75-jarig bestaan

Hoe dat kan? Nou, dat zit zo: het bronzen beeld de Handelsreiziger van de eind vorig jaar overleden kunstenaar Hans Goddefroy werd bij het 75-jarig bestaan door de ‘Meierijse’ aan de Eindhovense gemeenschap cadeau gedaan. Lange tijd stond het werk in het stadhuis en daarna bij het gebouw van de Kamer van Koophandel (KvK). Uiteindelijk belandde het na jaren in de opslag van de KvK.

Totdat het vorig jaar ineens bij een veiling opdook; de KvK was even vergeten hoe zij aan het werk was gekomen en had het daar te koop aangeboden. Op het nippertje kon worden voorkomen dat het in andere handen kwam: de Meierijse ‘kocht’ het terug, voor nul euro. En nu staat ‘de Meierant’ dus te pronken in het Stadswandelpark.

Quote Jong en oud kan bij ons met elkaar sparren over allerhande zaken met betrekking tot ondernemen John Henselmans

,,Een opmerkelijke geschiedenis inderdaad. En heel leuk om het nu weer opnieuw te kunnen schenken aan de stad”, zegt penningmeester John Henselmans.

Hij is een van de bijna honderd leden die de ondernemersvereniging nog telt. De club vergrijst en het coronavirus heeft ook bij de vereniging zijn sporen getrokken. ,,Gelukkig hebben we soms ook nog wat nieuwe aanwas", zegt Henselmans. ,,Jong en oud kan bij ons met elkaar sparren over allerhande zaken met betrekking tot ondernemen. Dat is ook de kracht van onze vereniging.”

Club van en voor louter mannen

Een club van en voor louter mannen, erkent Henselmans. ,,Telkens weer staat het op de agenda om het reglement aan te passen, maar het is er nog niet van gekomen. Het is eigenlijk wel wat achterhaald in deze tijd”, vindt het bestuurslid. ,,Overigens zijn de partners van de clubleden altijd welkom bij onze activiteiten.”

De Eindhovense belangenvereniging voor ondernemers kan bogen op een aantal mooie successen in het verleden. Zo wist het bestuur naar eigen zeggen een eind te maken aan de ‘drooglegging’ tijdens carnaval en kermissen in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Na een reeks excessen voerde het stadsbestuur een alcoholverbod in. Met als gevolg dat de clandestiene handel in sterke drank opbloeide.

Dankzij de pleidooien van de Meierijse werd de drooglegging tijdens evenementen gestaakt. Daarnaast stond de Meierijse Vereniging mede aan de wieg van de jaarlijkse bevrijdingsviering in de stad.

Volledig scherm Het beeld De Meierant, ofwel de handelsreiziger, van Hans Goddefroy. © Veilinghuis Van Zadelhoff