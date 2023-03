Mening | Europa kan zo de oorlog in gezogen worden die Oekraïne volgens westen niet mag verliezen

Pas recent en na lezen van het interview met Wopke Hoekstra in het ED en de uitspraken van de Amerikaanse president Joe Biden, wiens onverbloemde steun aan Oekraïne aan geen enkele twijfel onderhevig was, weet ik het zeker: Er is een reële kans dat we in Europa als vanzelf de totale oorlog in worden gezogen.

Oorlog is vast gebeiteld in de genen van de Homo Sapiens en onze grote leiders bepalen of deze genen daadwerkelijk tot expressie komen. Karel de Grote en vele nog vroegere leiders, Napoleon, Hitler, Stalin, Poetin zijn evenzovele voorbeelden van oorlogszuchtig leiderschap. Maar ook de huidige westerse leiders wassen hun handen niet in onschuld. Ondanks beloften aan Gorbatsjov breidde de Navo na de val van de Muur in 1989 sterk uit en dit wordt nu door Poetin beschouwd als een daad van nazistische agressie.

Scheppen van een vijandsbeeld

Het scheppen van een vijandsbeeld vanuit de historie is voorwaarde voor het ontstaan van oorlog. Despotisme en machtswellust vanuit een ernstige persoonlijkheidsstoornis, samenvallend met het knechten van onderdanen, vormen een tweede voorwaarde. Zie Poetin en vroegere despoten, ook in het westen.

Behoudens een goed geheugen voor voedselplekken en veiligheid bestaat in de dierenwereld geen historie. Strijd wordt daar geleverd voor het doorgeven van de beste genen aan het nageslacht of in territoriale concurrentie vanwege voedsel. Genetisch en hormonaal bepaalde machtswellust zien we dus ook bij kuddeleiders in de dierenwereld maar puur vanuit perspectief van het gezond voortbestaan van de kudde.

Quote Het verloop van de oorlog is ongewis maar we feesten al dan niet vakantie vierend gewoon door

De huidige oorlog is in overdrachtelijke zin te vergelijken met de ondergang van de Titanic. Boven in het schip zorgde een klassiek strijkje voor de nodige ambiance, terwijl onder de waterlijn de bemanning al verdronk. In westelijk Europa draait de economie nog volop en feesten we al dan niet vakantie vierend gewoon door. Het verloop van de oorlog is ongewis.

Volgens westerse militaire, niet geheel van enige arrogantie gespeende deskundigen en politici mag en kan Rusland deze oorlog niet winnen. Ik besloot zelf een onderzoek in te stellen naar de kansen. Ik heb daartoe zakjes met militaire mini attributen vanaf de zolder uit de mottenballen getoverd en deze geplaatst in een tank slagveld. Ze kwamen van het strand op Terschelling uit een destijds gestrande scheepscontainer. Vakantie vierende kinderen waren dol op het zoeken naar zakjes met steeds weer nieuwe militaire prullen. Er werd toen al volop oorlogje gevoerd.

Leopard 2 en Abrahms tanks

Ik plaatste honderd Leopard 2 en Abrahms tanks tegenover duizend T72 tanks in het slagveld van de Donbas. Alle specificaties van het oorlogstuig zijn te vinden in de folders op internet met de prijzen erbij. De tankslag ging van start. Van de duizend T72 tanks werden er direct 500 uitgeschakeld (zie specificaties in de folders) ook werden 50 Leopard en Abrams vernietigd. Tot grote schrik van de Oekraïners verschenen plotseling als vanuit het niets moderne T90 tanks (specificaties deels geheim) aan het front. Die kwamen net als de vroegere T34 bij de slag om Stalingrad in WO2 vanachter de Oeral vandaan en niemand wist ervan. Hoe dit eindigt is aan de lezer.

Gaat Poetin bij verlies een kernwapen in zetten? Hij kan daarmee de oorlog in de Donbas direct beëindigen. Ook weet hij dat de stand in gebruik van kernwapens twee-nul is voor de VS. De lezer zal net als ik stellen dat er toen wat anders speelde.

Veel sterkte aan de lezer in deze turbulente en onzekere tijden.

Rob Aarts uit Veldhoven is gepensioneerd docent biologie.