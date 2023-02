Mening | Het is nog niet te laat om plan District-E aan te passen; felicitatie voor goedkeuring plan bij station Eindhoven

Er is groen licht voor de bouw van drie torens op het Stationsplein. Mooi dat ontwikkelaar Amvest voornamelijk in het betaalbare woningsegment wil investeren, maar de bouw van massieve torens naast de Bijenkorf en ons centraal station - een Rijksmonument - past niet in het beeld van de Binnenstad. Eerder bracht Amvest de hoogtes van de torens terug tot 75, 110 en 140 meter. Oplopende bouwkosten noopten tot aanpassing van de torens. Ze zouden zo beter aansluiten op gezichtsbepalende gebouwen in de omgeving.

Goed kijken naar het veiligheidsdossier

Amvest zou toch nog eens goed moeten kijken naar het veiligheidsdossier. Het college liet na, de brief van de Veiligheidsregio, waarin werd gewaarschuwd dat de veiligheidsdiensten niet in staat zullen zijn bij calamiteiten iedereen uit de torens te halen, juist nu extra aandacht te geven. De gemeenteraad accepteerde dit risico, zonder te weten wat dit betekent. De Raad van State toetst alleen op juridische regels. Omdat de gemeenteraad het risico heeft aanvaard, is het dossier juridisch gesproken in orde. De veiligheidssituatie zal District-E alleen blijven achtervolgen.

Quote Bouw zo dat de horeca en bewoners tegenover het station niet voor een massieve wand worden geplaatst

Bouw zo dat de horeca en bewoners tegenover het station niet voor een massieve wand worden geplaatst. 40 tot 70 meter is hoog genoeg. Het besef dat hogere torens niet bij dit binnenstaddeel passen, heeft ook binnen de politiek postgevat. Er is afscheid genomen van de Winy Maas-doctrine. Net als de meeste Eindhovenaren zijn wij vóór fraaie en vernuftige hoogbouwprojecten en architectonische contrasten, maar wel in samenhang met de omgeving.

Dat we als SBE onze juridische kosten terugkregen had te maken met het onderdeel windhinder dat werd bestreden. In het nu goedgekeurde plan, moet de buitenruimte op een aantal plaatsen worden aangepast, dat er geen voetgangers of fietsers meer mogen komen, vanwege de windkracht. Er komt een groen perk, die de logistiek in de buurt verstoort. Is dit wat we willen?

Oude Gender naar boven halen

Pas het plan aan voordat de omgevingsvergunning wordt aangevraagd is onze oproep aan Amvest. Als het bouwplan met derde geldstromen kan worden aangevuld, overweeg dan om de oude Gender, die nu ondergronds dwars door het huidige bouwplan stroomt, juist hier naar boven te halen. Dit verhoogt uw vastgoedwaarde en verbetert de omgevingskwaliteit van deze beeldbepalende omgeving sterk. In het huidige bouwplan wordt de historische beek vernietigd en hier niet meer gebruikt. De binnenstad verdient geen rechttoe rechtaan betonbak oplossing.

Paul Henkemans, Peter Struik en Bas van Stokkom uit Eindhoven zijn bestuurders van Stichting Beter Eindhoven.