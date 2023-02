Mening | Jongere accepteert lagere beloning bij relevant werk; werkgever heb oog voor schuldenproblemen

Medewerkers wisselen sneller van baan. Vorig jaar koos een op de vijf voor een nieuwe uitdaging. UWV noemt het streven naar een betere werk-privébalans als een oorzaak. Geen of minder stress wil iedereen. We rekenen steeds meer af bij de supermarkt voor dezelfde boodschappen, dus een hoger loon is een belangrijke trigger. Of betere groeimogelijkheden. We leven in een gekke tijd. Oorlog en ongekend hoge energielasten. Er zijn nota bene bedrijven die door stakingen stil komen te liggen, omdat medewerkers aangeven niet meer rond te kunnen komen.

Een groenondernemer informeerde bij zijn personeelsafdeling naar problemen met schulden. Hij zei zich wezenloos te schrikken van het aantal medewerkers met loonbeslag. Het zijn niet meer alleen eenoudergezinnen, mensen met een niet-westerse achtergrond, bijstandsontvangers en alleenstaanden die zich geconfronteerd weten met armoede. Ook mensen met goede banen, de onderwijzer, politieman, verpleegkundigen en tweeverdieners komen in pittige schuldenproblemen.

Belang dat mensen zich niet schamen voor schulden en hulp zoeken

Veel woningcorporaties en zorgverzekeraars krijgen eerste signalen als er achterstand is op huur of premie. Ze werken samen aan initiatieven om hulp te bieden. Ook gemeenten helpen mensen met problematische schulden. Koopkrachtmaatregelen van de overheid ten spijt groeit die groep. Gemeenten hebben er belang bij dat mensen zich niet schamen voor schulden en hulp zoeken. De landelijke campagne ‘Je staat er niet alleen voor’ is echter heel bescheiden. Dat is jammer, want uit de schuldhulpverlening is bekend dat wie zich schaamt vaak sneller en dieper in schulden komt.

Aandacht voor medewerkers is voor werkgevers altijd belangrijk. Bedrijven die sturen op een goede balans tussen happy employees en happy clients leggen een goede voedingsbodem voor succes. Maar oprechte aandacht voor medewerkers is nu belangrijker dan ooit.

Quote Er zijn veel knoppen waaraan een werkgever kan draaien om de betrokken­heid van medewer­kers te vergroten

Er zijn veel knoppen waaraan een werkgever kan draaien om de betrokkenheid van zijn medewerkers te vergroten. Beloning is maar één van die factoren, en eigenlijk een minder belangrijke. Want het werk dat je doet, collega’s met wie je samenwerkt, kansen die je krijgt, goede faciliteiten om het werk te doen, zijn sterk bepalend. In een tijd waarin vier generaties samenwerken op de werkvloer, zijn het met name de jonge mensen voor wie de missie en visie van de organisatie héél belangrijk is. Dat zien we in onze omgeving. Hard werken is prima, als je ook maar véél kan genieten. Generatie Z (18 tot 24 jarigen) en millennials (25 tot 34 jarigen) vinden dat je moet werken om te leven, niet andersom.

De vermaatschappelijking van organisaties waar sociologen graag op wijzen, verloopt sneller en radicaler nu de purpose en maatschappelijke doelstellingen voor jongeren zo belangrijk zijn. Slimme bedrijven geven daaraan veel aandacht in de employer branding strategie om jonge medewerkers te boeien. Uit onderzoek weten we dat medewerkers graag zien dat de opvattingen op gebied van duurzaamheid, diversiteit en inclusie op één lijn liggen met hun persoonlijke waarden. Is dat niet zo, dan ga je niet voor zo’n bedrijf werken. Met name de jongste generatie is bereid een lagere beloning te accepteren als ze door hun werk wél een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren.

Directeur die medewerkers met naam kent én weet van partners en kinderen

Oprechte aandacht voor medewerkers kan veel vormen aannemen. Het komt voor dat bij familiebedrijven de directeur medewerkers met naam kent én weet van partners en kinderen. Bij andere bedrijven met goede leidinggevenden is dat niet anders. Het vraagt wel een goede vertrouwensband om ook schuldenproblematiek te durven aankaarten bij leidinggevenden. Die daar uiterst prudent mee moet omgaan.

Misschien is het wel een zegen dat er nu ook stakingen zijn omdat medewerkers niet rond kunnen komen. Omdat dat de sensitiviteit van werkgevers en leidinggevenden op dit terrein kan vergroten. Als het een werkgever goed gaat, kan het ook medewerkers goed gaan. Omgedraaid geldt ook: als het medewerkers niet goed gaat, is dat een appèl op werkgevers.

Peter van den Besselaar is senior adviseur bij Bex*communicatie Eindhoven.