Mening | Veel werkers bij ASML lopen uit de pas met hun arbeidsvoorwaarden; neem ondersteuners in vaste dienst

ASML is een trots bedrijf met een uniek product, dat momenteel fantastische tijden doormaakt en blijkbaar honderden mensen per maand aanneemt. Maar als we scherper inzoomen, blijkt dat er binnen het bedrijf een scherpe verdeling is tussen werknemers met een vast ASML-contract en werknemers via uitbestedingsconstructies. Zeker als we kijken bij de ondersteunende diensten.

Grote commerciële succes van het bedrijf

Het is zonder meer ontmoedigend dat deze laatste groep geen deel uitmaakt van het grote commerciële succes van het bedrijf. Terwijl de medewerkers met een vast ASML-contract deze maand uitzien naar een prachtige en welverdiende winstuitkering, zijn de medewerkers via uitbestedingsconstructies uitgesloten! Deze winstuitkering geldt namelijk alleen voor werknemers die direct in dienst zijn bij ASML. En niet voor werknemers op de receptie, beveiliging, schoonmaak of magazijn.

Om een voorbeeld te schetsen. Het uurloon bij de ondersteunende diensten zit om en nabij de 13 a 14 euro. Dat loopt toch wel erg uit de pas in vergelijking met wat er elders binnen de onderneming wordt verdiend. Daarnaast voelen zij zich buitengesloten. Zij horen er niet bij…

Quote Onaccepta­bel dat een grote groep mensen binnen ASML zich niet binnen de AS­ML-familie opgenomen voelt

Het is voor mij onacceptabel dat er mensen binnen ASML zich niet binnen de ASML-familie opgenomen voelen. En dat is een vrij grote groep. Zij hebben moeite om rond te komen in deze financieel bittere tijden. Dat moet echt anders. Daarom is de FNV gestart met een petitie onder het ASML personeel om er voor te pleiten structureel werk uit te laten voeren door werknemers in directe, vaste dienst bij ASML; met de daarbij passende arbeidsvoorwaarden. Collega’s moeten niet tot concurrenten van elkaar gemaakt worden; er dient één sociale eenheid te zijn.

Het is slechts een kwestie van goede wil

We geloven als FNV dat dit mogelijk is; het is slechts een kwestie van goede wil. Zo heeft bijvoorbeeld de overheid, als bedrijf, met de FNV, er voor gezorgd dat hun ondersteunende personeel gewoon in dienst is gekomen en nu een vast contract heeft. Zij horen er nu bij en hebben nu ook veel betere arbeidsvoorwaarden. Ik was zelf getuige van deze transactie bij de FNV en heb aan den lijve mee mogen maken wat dat met mensen doet. En geloof me, het doet echt veel met mensen. Een vast contract geeft werknemers zekerheid over hun toekomst en zij zijn meer betrokken bij het bedrijf. Het geeft hen ook de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en door te groeien binnen het bedrijf. Sommigen zie je al carrière maken. Dat is toch fantastisch. Dat gun je toch iedereen.

Kortom, een direct vast-contract is win-win voor zowel werknemers als het bedrijf. Laten we samen werken aan een inclusieve samenleving en medewerkers de zekerheid bieden die ze verdienen, zodat zij ook een normaal bestaan kunnen opbouwen. Ook in de Brainport en zeker ook bij ASML!

Peter Reniers uit Eindhoven is bestuurder FNV Metaal gericht op ASML.