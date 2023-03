Mening | Wij, nieuwe brainporters, wonen hier graag en willen deel zijn van de cultuur; Brainport is een wereldplek

INGEZONDEN OPINIEWij zijn internationals en we werken en wonen met plezier in de Brainport Regio en we willen graag en doen ons best om onderdeel uit te maken van deze gemeenschap.

Brainport Eindhoven trekt steeds meer mensen van buiten Nederland aan. Als je over straat loopt in de regio hoor je allerlei talen en zie je de diversiteit om je heen. Met name de hightech bedrijven groeien hard en de Nederlandse arbeidsmarkt kan dit nauwelijks bijhouden.

Wij, de nieuwe Brainporters, vullen dit gat deels op en dragen bij aan de Nederlandse economie. Maar we realiseren ons ook (en lezen in de krant) dat we de regio veranderen en dat we echt onderdeel moeten zijn van de gemeenschap. Dat lukt alleen als beide groepen, internationals èn de lokale bewoners, gezamenlijk optrekken. We hebben elkaar veel te bieden.

Mensen zijn vriendelijk en behulpzaam

We wonen graag in Nederland. Het is hier veilig, groen, de mensen zijn vriendelijk en behulpzaam en je kunt overal komen met de fiets. De (culturele) diversiteit in Nederland is enorm en je kunt hier jezelf zijn – en dat is helaas niet zo vanzelfsprekend in andere landen. Internationals in de regio dragen bij aan deze diversiteit en brengen nieuwe ideeën en culturen in, naast de Nederlandse cultuur. Naast diversiteit brengen internationals ook waarde naar de regio. Onze kennis en vaardigheden kunnen bijdragen aan de welvaart van Brainport, wat alle inwoners ten goede komt.

Quote Waarom zou je verhuizen naar een ander land en in je eigen bubbel willen blijven zitten? We willen juist onderdeel zijn van Nederland

Nederland staat bekend als een land waar je makkelijk kunt wonen en werken zonder de taal te leren. De meeste mensen hier spreken immers Engels. Maar waarom zou je verhuizen naar een ander land en in je eigen bubbel willen blijven zitten? We willen juist onderdeel zijn van Nederland en contact maken met de Nederlanders. De meeste internationals zijn dan ook druk bezig Nederlands te leren. Taal is immers de sleutel voor integratie. Maar het is geen makkelijke taal en alle hulp is welkom. Het is soms zoeken naar woorden. Maar schakel niet te snel over naar het Engels als je met een international spreekt. Alleen door veel te oefenen leren we jullie taal steeds beter en begrijpen we elkaar ook steeds beter.

Verschillen maken het leven juist interessant

Arbeidsmigratie is van alle tijden en doet grenzen vervagen. Het brengt culturen bij elkaar. Verschillen zullen er altijd zijn maar die maken het leven juist interessant als je er open voor staat. We veranderen de Nederlandse cultuur niet maar willen graag die toevoeging zijn. Met elkaar leven, van elkaar leren met wederzijds begrip en respect. Dan kan de regio Eindhoven een wereldplek zijn voor iedereen. Een plek waar je iemand helpt met het invullen van een belastingformulier in ruil voor een kookles echte Italiaanse risotto of Indiase curry.

Apoorva Aravind, Ekatarina Chikovskaia, Marta Mapelli, Serap Ozturk Yoruk, Andrea Richardson en Deepti Shyamsundar zijn internationals die werken bij verschillende bedrijven in de Brainport Regio, bijeen gebracht door ASML.