Meriam (van boekhandel Van Piere) houdt van boeken en de klanten houden van haar

Het was spannend, maandag aan het einde van de middag in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Vijf boekverkopers hadden het geschopt tot de shortlist voor de jaarlijkse verkiezing door het publiek van de beste boekverkoper. ,,Van competitie was geen sprake, we herkenden elkaar in de liefde voor het vak”, aldus Wehrens.