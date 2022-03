Met jerrycans in de rij voor goedkope Belgische benzine: ‘In twee dagen de omzet van een week’

Syriërs demonstre­ren in Eindhoven tegen Poetin: ‘Hij is ook ons land binnenge­val­len’

EINDHOVEN - Met een spectaculaire vlaggenparade en luid gezang demonstreerden zaterdag honderden Syriërs op het 18 Septemberplein in Eindhoven tegen de dictatuur in hun land. Ze richtten hun pijlen op de Syrische dictator Bashar al-Assad, maar ook op de Russische leider Vladimir Poetin. ‘Door de Russische invasie in Oekraïne, weet Europa wie vijand nummer één is.’

19:14