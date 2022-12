Met z’n tweeën in één broek

Wie de broek past, trekke hem aan. In dit geval dus twee personen. En ze hebben er lol in. Deze foto voor het pand van Jeans Centre zou in september 1973 zijn gemaakt.

Het affiche op de deur kondigt het ‘afscheidsconcert aan Helmond van de Mr. Albert Show’ aan, in zaal Van Vilsteren. Georganiseerd door Leo Lintermans Producties, ook een Helmonder.

Wie weet wie deze twee personen zijn of herkent zichzelf? Bij welke gelegenheid is de foto gemaak? Of wie kan nog iets vertellen over het afscheidsconcert van de Mr. Albert Show? We horen het graag.

Jozef van den Broek

Jozef van den Broek

Een kleine miljoen negatieven uit het oeuvre van fotograaf Jozef van den Broek liggen in het Regionaal Historisch Centrum.

Volledig scherm 24 mei 1975: opening gebouw dienst Plantsoenen, Reiniging en Sportzaken © Jozef van den Broek/beeldcollectie RHCe

Een lekker harinkje gaat er altijd in, moet deze mevrouw gedacht hebben. Het blijkt om de echtgenote van de Helmondse wethouder Fons Hardenberg te gaan. Haar man staat links het midden, met rode stropdas.

Jan Boonen, H. Kuypers, Ans van der Elst en Bob Grijpstra herkennen samen vier van de vijf personen op deze foto. Helemaal links staat natuurlijk burgemeester Jacques Geukers, met naast hem zijn vrouw Miep Geukers-Laufersweiler.

Boonen weet ook te melden dat deze foto is gemaakt bij de opening van het gebouw van de dienst Plantsoenen, Reiniging en Sportzaken (PRS), op zaterdag 24 mei 1975. Het pand ligt aan de Keizerin Marialaan 3 in Helmond, rechts naast zwembad De Wissen dat op die dag precies tien jaar daarvoor is geopend.

Bronzen bel

Blijft er nog één man over, met oranje blouse. Dat is vermoedelijk gedeputeerde Antoon Brugman, Hij verricht de opening, zo valt te lezen in het Helmonds Dagblad van de maandag er op. Als aandenken krijgt de PvdA’er een bronzen bel met inscriptie.

Geukers ontvangt op zijn beurt uit handen van directeur Theo van de Ven van de dienst PRS een houten ratel, waarmee vroeger vuilophalers lieten horen dat ze er waren. De burgemeester is een tevreden man. Hij zegt dat het ‘plezierig is te mogen constateren dat er dingen gebeuren die markeren dat Helmond op weg is naar de toekomst’.

Draaiorgels

Op een andere foto van deze gebeurtenis zitten vijf gasten te roken. Ceciel Verlijsdonk-van de Kerkhof herkent twee van hen: ,,Tweede en derde van links zijn Dora en Will van de Kerkhof. Zij waren eigenaren van Electro van de Kerkhof. Wil is voorzitter geweest van Stichting Draaiorgels in Helmond. Beiden zijn inmiddels overleden.”

Volledig scherm Nakletsen bij opening gebouw PRS. © Jozef van den Broek/beeldcollectie RHCe