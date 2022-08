‘Mevrouw Tanneke’ wordt 105 en is niet de enige honderdplusser in de familie: ‘Ik wil de oudste van Eindhoven worden’

Lichaam van Franse man (38) gevonden in de bosjes bij Oirschot­sedijk Eindhoven, hij stierf natuurlij­ke dood

EINDHOVEN - De politie heeft zaterdagavond het lichaam van een 38-jarige man uit Frankrijk gevonden in de bosjes bij de Oirschotsedijk in Eindhoven. Hij lag in de buurt van zijn wielrenfiets.

10:04