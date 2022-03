Microlab in Eindhoven nu open als noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen

Voorlopig biedt het het Microlab onderdak aan zo’n 100 vluchtelingen. Binnen 2 tot 3 weken verwacht Springplank 040, verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang in Eindhoven, fors te kunnen opschalen door een tweede ruimte in te richten als slaapvertrek, vertelt Thijs Eradus. “Dat is een gigantische ruimte, waar we misschien nog wel plaats is voor 300 tot 400 slaapplekken.”

Privacy en contact met thuisfront

Voor ze maandagmiddag begonnen met inrichten, vroeg collega Mariette Mondi aan de vluchtelingen die al in de regio verblijven waar behoefte aan is. “Rust, eten maar ook een plek om samen te zijn met familie en privacy.” Dus hebben ze geen eindeloze rijen met veldbedden opgesteld, maar zijn er schotten en doeken geplaatst om de slaapruimtes, waarin 4 of 6 bedden staan, van elkaar af te scheiden. Daarnaast vele zithoekjes met gedoneerde meubels en een grote speelhoek voor de kinderen.

Omdat ook contact met achtergebleven familie vaak werd genoemd, richtte ze met hulp van het Sint-Lucas een computerhoek in. Vanaf woensdag is er ook Wifi en schoteltelevisie in het pand, waar al sanitaire voorzieningen aanwezig waren.

Overzicht in aantallen

Vooraan in de hal is de inschrijfbalie, waar medewerkers van Springplank klaar zitten om de gegevens van de eerste vluchtelingen te noteren. Morgen krijgen ze hierbij hulp van een Oekraïense inwoonster, die zich spontaan meldde om te vertalen.

“Het is belangrijk om iedereen op 1 punt te registeren om zo inzicht in de aantallen te krijgen”, zegt Mondi. Omdat het Microlab als doorstroomlocatie fungeert, is het de bedoeling dat de vluchtelingen hier maar enkele nachten verblijven tot er een ander onderkomen gevonden is. “We vragen ze om zich dan weer te melden. We willen we zoveel mogelijk zicht houden op waar iedereen blijft..” Daarom roepen ze ook particulieren die thuis vluchtelingen opvangen op om meteen contact te zoeken met de gemeente.

Van straat geplukt

Eradus werd donderdag gebeld door een inwoonster die een gevlucht gezin met drie kinderen letterlijk van straat had geplukt had en maar voor een nacht in huis genomen.”

Geen verhaal dat op zichzelf staat. “Dit gebeurt vaker en het is mooi om te zien dat mensen dit doen. We willen het alleen zo snel mogelijk weten. Deze mensen zijn getraumatiseerd door alle gebeurtenissen en hebben daarom zo snel mogelijk hulp nodig.”