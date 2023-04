Mierlose brandweerman Hans van Dijk draagt 'hobby voor het leven’ over aan zijn zoons

INTERVIEW Als spelersbe­ge­lei­der bij PSV gaat de jarige Mart van den Heuvel (70) na zijn pensioen door waar hij gebleven was

Ook voor Mart van den Heuvel is leeftijd niet meer dan een getal. De PSV-coryfee wordt vandaag zeventig, maar wil in zijn huidige functie bij de club nog jaren doorgaan als het hem gegeven en gegund is.