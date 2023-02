Mierlose tussenwoning 3 maanden dicht vanwege hennepkwekerij

Gezocht: Onderdak voor 80 ambtenaren, Mierlo wil oude gemeente­huis terug

MIERLO - Het is nog niet gelukt een werkplek elders te vinden voor 80 ambtenaren die nu nog kantoor houden in het oude gemeentehuis van Mierlo. Het plan om ze te verdelen over de gemeentehuizen in Geldrop, Son en Nuenen is van de baan.

7 februari