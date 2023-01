Mini-elpee van Pathways, met een knipoog naar Coldplay en Keane

Van der Horst en Jansen noemen zichzelf Pathways, een woord uit een nummer van Keane. Dennis Jansen: ,,We zijn al een jaar in de studio aan het werk met diverse liedjes. Sommigen hebben we zelf opgenomen, voor drie nummers zijn we uitgeweken naar een andere studio.”

Coen van der Horst: ,,Eén van ons komt met een idee, een pianoriedeltje of een tekst en gaandeweg ontstaat er een liedje. Soms als akoestische demo, soms is er ineens al veel meer. Soms krijg ik van Dennis een voice-memo door en daar ga ik dan verder mee aan de slag.”

Zeven songs

De zeven songs staan dicht bij de makers, die zeggen muziek met een knipoog naar bands als Coldplay en Keane te maken. Jansen: ,,Muziek waar we zelf ook graag naar luisteren. Muziek van deze tijd, waar we een eigen touch aan geven.”

Van der Horst: ,,Alle nummers gaan over dingen uit onze omgeving. Forget Me over mijn demente moeder bijvoorbeeld. Of Last Long over mijn dochter Anna”. Jansen: ,,Of Gone Soon, over mijn buitenlandse vriendin, die soms hier is, maar dan ook weer weg gaat. Ik ben van nature een zwaarmoedig mens, ja, dat hoor je ook wel in mijn teksten doorklinken. Hoge pieken, diepe dalen.” Van der Horst: ,,Ik ben van de vrolijke noot, dat maakt de balans tussen ons twee ook zo mooi. Een goed verhaal in een liedje maakt het voor mij compleet. Maar ik realiseer me ook dat tachtig procent van de mensen alleen naar de muziek luistert en niet naar de teksten.”

Volledig scherm Coen van der Horst en Dennis jansen © Charlotte Verhagen/DCI Media

Artwork

Het artwork bij de ep is bijzonder: afbeeldingen die zijn gemaakt door Artificial Intelligence-software. Van der Horst: ,,Dat idee kwam van mijn vrouw Barbara. We hebben in die software de titels van onze liedjes gezet en enkele zinnen uit die songs. En dat leverde verbazingwekkende afbeeldingen op, die bij de plaat geleverd worden.”

Ambitie

Een Top 40-notering met de nieuwe ep zit er volgens Coen van der Horst en Dennis Jansen niet in. Van der Horst: ,,Daar zijn we nog te onbekend voor. Radio is leuk om je van de tweede naar de vierde versnelling te brengen. Niet van nul naar twee. We gaan op sociale media aan de weg timmeren, hopen op meer volgers en dan zou het balletje moeten gaan rollen. En we willen gaan optreden: akoestisch met z’n tweeën, maar misschien ook wel met een grotere band. Dennis z’n broer is drummer, dus met een bassist erbij zouden we al compleet zijn.”

De ep van Pathways is te bestellen via pathwaysmusic.nl, maar ook te beluisteren via Spotify.