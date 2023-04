Missie Vierde Divisie | Welke Brabantse club maakt de meeste kans op de titel?

Ouderenor­ga­ni­sa­ties starten met digitale dagbeste­ding: ‘Bridgen op de tablet en nog veel meer’

VELDHOVEN - In coronatijd konden mensen niet naar dagbesteding. Maar ook buiten coronatijd zijn er mensen die liever niet in een busje stappen om naar de dagbesteding te gaan. Ook hebben sommige activiteiten een wachtlijst. Daarom starten SWOVE en Oktober een gezamenlijke pilot met digitale dagbesteding. Bijkomend voordeel is dat het ook een ontlasting voor mantelzorgers of partners vormt.