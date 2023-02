Mohamed Nassoh ontpopt zich als schaduwschutter bij de PSV-beloften

Jong PSV kwam maandagavond niet veder dan een 3-3 gelijkspel tegen AZ. Het duel tussen de nummer twaalf en de nummer acht in de Keuken Kampioen Divisie leek in een zege voor Jong PSV te eindigen, waarbij Mohamed Nassoh matchwinnaar zou worden. Hij maakte de 1-0 en 3-2 voor Jong PSV, dat ook Jason van Duiven zag scoren. In de slotfase maakte AZ alsnog de gelijkmaker en dat was niet onverdiend.

Voor Van Duiven was het alweer de tiende treffer van dit seizoen, waarvan hij het merendeel in dit kalenderjaar maakte. Hij is de afgelopen weken in bloedvorm.

Nassoh heeft nu vijf treffers op zijn naam in dit seizoen en ontpopt zich meer en meer als een van de verrassingen van dit seizoen. Hij is een belangrijke schaduwschutter vanaf het middenveld bij PSV, waar ook Mathijs Tielemans een prima indruk maakt. Samen met Nassoh is hij een kanshebber om komende zomer door te stromen naar de A-selectie van PSV.

Open duel

Jong PSV en Jong AZ maakten er een open duel van, met de nodige kansen. AZ gaf na de 3-2 van Nassoh niet op en kreeg mogelijkheden om er meer dan een 3-2 nederlaag uit te slepen. De Alkmaarders drukten een fase behoorlijk en vonden alsnog de aansluiting. De PSV-beloften slaagden er zo niet in om een resultaat over de streep te trekken, iets wat eerder dit seizoen ook niet altijd is gelukt.

De ploeg van Adil Ramzi heeft de aansluiting met de middenmoot in de Keuken Kampioen Divisie wel nog gewoon te pakken.

Opstelling Jong PSV:

Schiks - Comenencia Seelt Leysen Tytens (61. Dams) - Nassoh (83. Jiménez) Saibari Tielemans - Sealy (70. Priske Flyger) Van Duiven Babadi (71. Colyn)