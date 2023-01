Mondkapjes kopen of iPads afschrijven? Politieke fracties maken verschillende ‘zakgeld-keuzes’

Wat vooral opvalt: de acht partijen in de Geldrop-Mierlose gemeenteraad besteden hun ‘zakgeld’ heel verschillend. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van de bestedingen in 2021.

In Nederland ontvangen partijen die een afvaardiging hebben in de gemeenteraad een fractievergoeding. De hoogte daarvan wordt beïnvloed door het aantal zetels. In Geldrop-Mierlo ontving - in 2121 - grootste partij CDA 2500 euro per jaar en eenmansfractie PvdA 1181,92 euro.

Om de fractie goed te laten functioneren

Het geld is een tegemoetkoming in de kosten die gemaakt moeten worden om een fractie goed te laten functioneren. Het is - zoals het in de landelijke regeling staat - de bedoeling dat het geld door de fracties wordt aangewend ‘om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken’.

Jaarlijks dienen de partijen bij de raadsgriffier een lijstje in waaruit moet blijken dat ze verantwoord met het geld zijn omgegaan. Uit het inmiddels goedgekeurde overzicht van 2021 blijkt vooral dat er veel verschillen zijn per partij. In hoe ze de posten noemen en in het bedrag wat er achter staat. Zo voeren DPM, PvdA, GroenLinks en D66 ‘vergaderkosten’ op. Tussen de 113,16 euro (PvdA) en de 553 euro (DPM). Terwijl bijvoorbeeld de DGG helemaal geen vergaderkosten op het lijstje heeft.

DGG besteedde dan wel weer 843,18 euro aan ‘publicaties Middenstandsbelangen’ en die post wordt door geen van de anderen opgevoerd. Een andere ‘unieke post’ zijn de mondkapjes van Samen. Daaraan werd 125 euro besteed. Maar ja, die waren in 2021 natuurlijk ook wel nodig om de volksvertegenwoordigende rol te kunnen invullen.

Financieel goed moment voor huisstijl

Veruit het meeste ‘zakgeld’ werd in 2021 uitgegeven door DPM: 3375,36 euro. De jaarlijkse toelage voor de partij is 2100 euro, maar er was nog geld blijven staan van het jaar daarvoor. Als het overgebleven bedrag hoger wordt dan de jaartoelage, wordt het in de algemene pot voor scholing van raadsleden gestort. Misschien was het voor DPM daarom financieel een goed moment om voor een nieuwe huisstijl te gaan.

Ander opmerkelijk verschil zit in de post ‘afschrijving iPads’. Zo zette het CDA daar 192 euro voor opzij en de PvdA 569,46 euro.

Het ‘zuinigst’ was D66. De oppositiepartij hield 550 euro over. Veruit het grootste bedrag (875 euro) besteedde D66 aan ‘ICT vergoeding fractieleden’.