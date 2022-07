Monumentale Picus-villa in Eindhoven volgend jaar bewoond door tien starters op de woningmarkt

Designlamp­jes langs Tilburgse­weg maken plaats voor conventio­ne­le verlich­ting

EINDHOVEN - In opdracht van de gemeente Eindhoven is begonnen met het verwijderen van de oude, lage straatverlichting langs de Tilburgseweg. De afgelopen weken werden in de middenberm al nieuwe, conventionele lantaarnpalen geplaatst.

