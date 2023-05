Mooi! Deze verwendag is voor mensen met kanker in Eindhoven

FC Eindhoven Vrouwen pakt landstitel voor de poorten van de hel; eerste grote succes voor blauwwit­ten

Wat een ontlading. Als een feniks herrees FC Eindhoven Vrouwen uit zijn as. Een 1-0 achterstand leek ver in de tweede helft ondanks een groot veldoverwicht onoverbrugbaar. Totdat eerst Felice van Duijnhoven en in de laatste minuut topschutter Marleen van Lent de ploeg bij de hand nam en eerste amateurlandstitel bij de Eindhovense topklasser bracht.