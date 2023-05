Mopperende skaters in Eindhoven richten belangenclub op: ‘Veel dorpen hebben een beter skatepark’

Door kamerhuur bij Helma is Britse Oliver niet dakloos: ‘Ik zwierf een beetje rond bij vrienden’

EINDHOVEN - Na zeven keer verhuizen is Oliver Pasemko er ‘wel een beetje klaar mee’. Daarom is de 33-jarige Brit ook zo blij met zijn nieuwe onderkomen in Eindhoven, dat hij via Onder de Pannen heeft gevonden.