Motoragent en bestuurder van crossmotor botsen bij achtervolging

Stratenma­kers gaan afvalcon­tai­ners aan de straat zetten

EINDHOVEN - Woningcorporatie Trudo laat stratenmakers vanaf donderdag de afvalcontainers van de Brugmanstraat aan de straat zetten. Bewoners van de Brugmanstraat in Eindhoven maken zich al maanden zorgen over het afvalprobleem. Het wachten is op ondergrondse containers maar die komen pas in oktober.

18:11