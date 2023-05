Motorrijder zwaargewond door ongeluk na verkeersruzie op A2 bij Best, politie zoekt BMW-bestuurder

School in de knel door bouwkosten­stij­ging: gemeente Eindhoven wil niet bijleggen

EINDHOVEN - Scholen in Eindhoven die een nieuw gebouw neerzetten, hoeven niet te rekenen op extra bijdrage van de gemeente als de kosten tijdens het werk nog stijgen. Als de bouwer eenmaal aan de gang is, ligt het financiële risico in principe niet meer bij de gemeente.