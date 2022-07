Muziekgebouw Eindhoven boekt winst en maakt directiesalaris openbaar, hoogte vertrekregeling blijft geheim

Voor corona boekte het Muziekgebouw bijna tien jaar op rij verlies. In coronajaar 2020 kwam daar een eind aan. Juist in een tijd dat er amper werd opgetreden, bleef er wat geld over (bijna 36.000 euro). Coronasteun was de belangrijkste verklaring. En dat is het ook voor afgelopen jaar, waarin ruim 313.000 euro over is.