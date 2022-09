Muzikant Graham Gouldman van 10cc tekende voor wereldhits: ,,Een liedje schrijven is een gave. Je kunt het niet leren”

Man (37) zwaarge­wond in ziekenhuis na mishande­ling in Eindhoven, getuigen filmden vermoede­lijk incident

EINDHOVEN - Een 37-jarige man is vrijdagavond zo ernstig mishandeld, dat hij nu zwaargewond in het ziekenhuis ligt. Op het Catharinaplein in Eindhoven kreeg hij volgens de politie uit het niets een klap op zijn hoofd. De Eindhovenaar viel daardoor naar achteren en kwam op een plantenbak terecht.

3 september