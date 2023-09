Na 6 jaar doorbraak in onderzoek naar doodschieten Johan van Boxtel uit Eindhoven: man (35) uit Geldrop aangehouden

Pionieren­de boeren lopen vast: ‘Het valt niet mee om de moed erin te houden’

SOMEREN-HEIDE – Ze horen bij de pioniers in de zoektocht naar een duurzame veehouderij, Stefan Thelosen en William Meulendijks. Jarenlang hebben ze in hun bedrijven technieken ontwikkeld die de uitstoot van stikstof fors moeten reduceren. Maar door alle twijfels rondom de schonere stallen – uitgesproken door wetenschappers en rechters – en de daaropvolgende impasse in de vergunningverlening, lopen ze nu vast. En dat frustreert.