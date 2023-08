Na abrupt vertrek bij Helmond Sport keert Louis Coolen weer terug in het betaalde voetbal: 'Heeft me wel gekrenkt’

Van drie keer per week naar één keer per maand stront onder de schoenen, Eindhovens hondenpoep­pro­ject werkt

EINDHOVEN - Tientallen dispensers met hondenpoepzakjes hangen in de wijken Heesterakker en Vaartbroek. De overlast van de uitwerpselen is gigantisch afgenomen. Is dit dé oplossing voor het Eindhovense hondenpoepprobleem?