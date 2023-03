Na bestuurscrisis heeft GGzE twee nieuwe gezichten aan het roer

Oppermach­tig PSV mede dankzij hoogstand­je van Sangaré simpel naar halve finale KNVB-be­ker

PSV heeft donderdag zonder een centje pijn de halve finale van de KNVB-beker gehaald: de ploeg was veel te sterk voor het ‘B-team’ van eerstedivisieclub ADO Den Haag: 3-1. De goal van Ibrahim Sangaré was het hoogtepunt in het Philips Stadion, zaterdag is de loting voor de halve finale.