Na de helikopters van Sabena en trapauto's van DAF keren nu de koeien terug aan de Boutenslaan

Akkoord over vertrek verkeers­school Leeuw uit Genneper Parken in Eindhoven, weg vrij voor komst Vonk

EINDHOVEN - Verkeersschool Leeuw in de Genneper Parken in Eindhoven vertrekt naar een nieuwe locatie op bedrijventerrein Park Forum West. Hiermee is straks de weg vrij voor de realisatie van het nieuwe museum Vonk.

8 april