Na lang vechten toch een scootmobiel voor Geldropse Monique: ‘Al die stress heeft me gesloopt’

Politie krijgt na al die jaren opnieuw tips over de seriever­krach­ter uit De Kempen

De politie ontving de afgelopen dagen vijftien tips over de serieverkrachter die van mei 1989 en tot januari 2010 twaalf keer toesloeg in De Kempen. De tips kwamen binnen nadat het ED zaterdag meldde dat uitgebreid stamboom- en DNA-onderzoek in de regio niets heeft opgeleverd.