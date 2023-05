Na levende doodskist komt Eindhovenaar nu met levende urn, in zes weken wordt-ie opgenomen door de bodem

Benny the Butcher brengt zijn stoere praat naar Eindhoven

EINDHOVEN - The Butcher is coming! Als je naar de muziek van Benny the Butcher luistert, ontkom je niet aan zijn tagline. Aanstaande donderdag komt de rapper daadwerkelijk op bezoek in Eindhoven: daar treedt hij op in de grote zaal van de Effenaar.