Na oefenen met stress klaar voor de eindexamens: ‘Gelukkig weer in hun vertrouwde eigen aula’

Bakken, branden en brouwen in café Restaurant Eindhoven: ‘Er wordt niks weggegooid hier’

EINDHOVEN - Wie in Eindhoven over de Emmasingel en Mathildelaan rijdt zou door alle werkzaamheden bijna vergeten dat er ook flink gewerkt wordt in Café Restaurant Eindhoven onder in de Lichttoren. Daar gaan komende week de bonen in de nieuwe elektrische koffiebrander van Coffeelab.

7 mei