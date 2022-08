Na troostdeken gaat nieuwe Eindhovense stichting helpen bij duurzame ontwikkelingsdoelen

VIDEO Giganti­sche troostde­ken van Gijsje uit Eindhoven krijgt tweede leven in Oeganda

EINDHOVEN - De gigantische troostdeken van Gijsje van Bakel uit Eindhoven krijgt een tweede leven in Oeganda. Van de bijna 2900 gebreide en gehaakte lapjes wordt onder meer kleding gemaakt. Maar voor het zo ver is, is de deken nog één keer te zien in Eindhoven.

5 februari