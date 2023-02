Na vijftig jaar Cocagne lopen de Eindhovense Bolhoedjes hun polonaise nu in de Effenaar

Column Cri­mi-senioren die zelfs bij de bingo de boel nog belazeren

Het was een bescheiden berichtje vorige week, maar het bleef toch even hangen: De populatie van onze gevangenissen is aan het vergrijzen. Nou zal het reilen en zeilen in het penitentiaire wereldje niet ieders brede belangstelling hebben, maar ik vraag me toch af wat er aan de hand is.

