Natuur in de Peel staat zwaar onder druk, blijkt ook uit nieuwe analyse: ‘Drie keer te veel stikstof en grond is veel te droog’

Burgemees­ter over verziekte sfeer in Helmond: ‘Als er op de man wordt gespeeld, grijp ik in’

HELMOND - Ja, ze merkt wel dat er het laatste jaar in de Helmondse gemeenteraad scherper gedebatteerd wordt dan voorheen. Maar of ze er als voorzitter ook persoonlijk last van heeft, dat wil burgemeester Elly Blanksma niet met zoveel woorden zeggen. ,,Ik pas zo goed mogelijk de regels toe.”