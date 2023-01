Nauwelijks aanspraak op fonds voor energiearmoede in Best: ‘Er is heel veel schroom’

BEST - Er werd anderhalve ton voor uitgetrokken en een campagne voor opgetuigd, maar het loopt nog allesbehalve storm op het noodfonds van de gemeente Best. Die zet dat ‘potje’ daarom nu breder in dan alleen voor de bestrijding van energiearmoede.

‘Moeite met het betalen van uw energierekening? Maak gebruik van het Noodfonds!’ Die tekst stond op borden die vlak voor de jaarwisseling opdoken op tal van prominente plekken in Best. Ze waren bedoeld om meer bekendheid te genereren voor de lokale regeling, die werd ingesteld om bij te kunnen springen als Bestenaren door de hoge stroom- en gasprijzen in financiële problemen raken.

Ruim twee maanden later blijken minder dan twintig inwoners daarvoor voor ook daadwerkelijk te hebben aangeklopt bij welzijnsinstelling Lumens. ,,We merken dat er heel veel schroom is”, zegt wethouder Véronique Zeeman daarover.

Met Lumens is nu afgesproken om de aanpak te verbreden, stelt zij. ,,Lumens kijkt altijd al naar de volledige situatie van mensen. Daarbij kunnen ze nu ook het noodfonds als middel inzetten, niet alleen meer bij mensen met moeite om de energierekening te betalen. We gaan hier de komende tijd extra aandacht aan besteden, onder andere met buitenreclame en via sociale media.”

Geen inkomensdrempel

De wethouder geeft als voorbeeld het betalen van een andere rekening of hulp bij het op orde brengen van het huishoudboekje. ,,Want rondkomen is nu voor veel mensen lastig, door de hoge inflatie en stijgende energiekosten. Er is geen inkomensdrempel en ook zelfstandigen komen in aanmerking.”

Het Bestse noodfonds bestaat al langer en werd in het verleden al eens ingezet bij bijvoorbeeld acute huurachterstanden. Op voorspraak van de gemeenteraad werd het bedrag in het ‘potje’ begin volgend jaar aangevuld tot 150.000 euro, voor het bestrijden van energiearmoede. Daarmee bestaat de Bestse regeling naast de landelijke energietoeslag.