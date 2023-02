Nederlands beste padeller laat zich zien in Eindhoven: ‘Spanje en Argentinië liggen jaren voor op ons’

Terwijl de wind om de sporthal aan de Vijfkamplaan huilt, lacht binnen de padelspeler Sten Richters (23). Hij en zijn teamgenoten van regerend landskampioen Peakz Rekre Sport verstevigen deze zondag in Eindhoven hun koppositie in de eredivisie.

Het Utrechtse team wint alle vier partijen in de confrontatie met Padelclub 7 uit Zevenhuizen. Samen met Jorrit Notenboom (20) wint Richters de eerste partij. Zijn tweede pakt-ie aan de zijde van Bram van Opstal. ,,Goeie overwinningen”, zegt Richters, die de nationale ranking aanvoert. Zijn vaste padelpartner Bram Meijer (tweede op de nationale ranglijst) heeft afgezegd vanwege een liesblessure.

Padel is de snelst groeiende sport in ons land. Er zijn 1630 banen op 460 locaties. In Brabant: 400 banen bij meer dan 100 padel- of tennisclubs. De verwachting is dat er eind dit jaar ruim 2000 banen in Nederland liggen. Zeven jaar terug waren dat er amper vijftig. De tennisbond KNLTB, waarbij de padelbond zich drie jaar geleden aansloot, denkt dat in 2025 er 200.000 padelspelers in ons land zullen zijn.

Wonen in Madrid

Richters en Notenboom willen fulltime prof worden. ,,Ik ga zaterdag voor anderhalve maand naar Madrid”, zegt Richters. ,,Samen met Bram (Meijer, red). We gaan trainen aan de M3 Padel Academy. Is wereldtop. Wat spelers én coaches betreft.” Notenboom vertrekt in september naar Madrid. ,,Ik ga er wonen”, zegt-ie. ,,Misschien wel voor altijd.”

Het valt vlug op waarom Richters de beste Nederlandse speler is. Hij speelt sneller en slimmer dan de andere eredivisiemannen. Waar je een smash verwacht, legt hij het balletje zachtjes daar neer waar de tegenstander er niet meer aan kan komen. Zijn spel is een lust voor het oog. Maar de positie van Richters op de world ranking: 180.

Quote Mijn doel: top 100 van de wereld. De top tien is onhaalbaar, een utopie Sten Richters (23), padelspeler

Spanje geeft de toon aan in de padelwereld. Samen met Argentinië. De top tien van de world ranking bestaat uit vijf Spanjaarden en vijf Argentijnen. Argentinië telt 10.000 banen en 2 miljoen beoefenaars van de padelsport. Achter voetbal is in Spanje padel sport nummer twee met meer dan vijf miljoen spelers. ,,Die landen liggen járen voor op ons”, aldus Richters.

,,En hun trainers zijn veel verder dan de onze. Ik ben op mijn 16de begonnen. Je haalt de wereldtop niet meer in. Of dat me frustreert? Nee. Het is ook leuk om op een wat lager niveau telkens een stapje hoger te komen. Mijn doel: top 100 van de wereld. En van daaruit verder. Maar nee, de top tien is onhaalbaar, een utopie.”

Speltechnisch en tactisch

Richters bezocht de M3 Academy vorig jaar al eens. ,,Ik ben er in korte tijd met sprongen vooruitgegaan”, aldus de atleet uit Pijnacker. ,,Speltechnisch en tactisch. Je leert er jezelf als padeller kennen. Je slaat een goede bal, en je neemt gas terug. Want in Nederland zou het een punt zijn. In Madrid komt die bal gewoon terug. Daar gaat alles veel sneller. Daar moet je aan wennen. En je steekt er tactisch veel op. Wanneer speel je welke bal, hoe hard, met of zonder slice? Dat weet je in principe wel. Maar als alles veel sneller gaat, komen vaak andere opties aan de orde.”